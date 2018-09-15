Глава ОАГ не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу

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Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает NTN24.

«Что касается военного вторжения для свержения (президента Венесуэлы. — RT) Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта», — уточнил он.

Отмечается, что Альмагро прибыл в колумбийский город Кукута, чтобы обсудить с местными властями кризис, причиной которого стал наплыв венесуэльских беженцев в страну.

По его словам, положение в Кукуте лучше всего демонстрирует «лживость венесуэльской диктатуры». 

В июле избранный президент Колумбии Иван Дуке рассказал RT о будущем миграционной политики Боготы в отношении Каракаса.

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