Глава ОАГ не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу
«Что касается военного вторжения для свержения (президента Венесуэлы. — RT) Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта», — уточнил он.
Отмечается, что Альмагро прибыл в колумбийский город Кукута, чтобы обсудить с местными властями кризис, причиной которого стал наплыв венесуэльских беженцев в страну.
По его словам, положение в Кукуте лучше всего демонстрирует «лживость венесуэльской диктатуры».
В июле избранный президент Колумбии Иван Дуке рассказал RT о будущем миграционной политики Боготы в отношении Каракаса.