Страны Америки призвали власти Венесуэлы принять международную помощь

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МИД Эквадора опубликовал декларацию, подписанную 11 странами Америки, с призывом к властям Венесуэлы принять международную помощь для решения гуманитарного кризиса. 

Документ подписали представители США, Аргентины, Перу, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексики, Панамы, Коста-Рики, Парагвая и Уругвая.

В декларации отмечается, что страны договорились о сотрудничестве для оказания помощи своим соотечественникам в Венесуэле.

Кроме того, авторы декларации призвали Каракас обеспечить венесуэльских мигрантов необходимыми документами для того, чтобы они могли выехать в другие страны.

Также государства решили временно принимать от граждан Венесуэлы просроченные документы.

Ранее Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев.

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