Страны Америки призвали власти Венесуэлы принять международную помощь
Документ подписали представители США, Аргентины, Перу, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексики, Панамы, Коста-Рики, Парагвая и Уругвая.
В декларации отмечается, что страны договорились о сотрудничестве для оказания помощи своим соотечественникам в Венесуэле.
Кроме того, авторы декларации призвали Каракас обеспечить венесуэльских мигрантов необходимыми документами для того, чтобы они могли выехать в другие страны.
Также государства решили временно принимать от граждан Венесуэлы просроченные документы.
Ранее Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев.