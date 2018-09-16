Вице-президент Венесуэлы рассказала о планах обратиться в ООН после заявления генсека ОАГ о военном вторжении
Об этом Родригес написала в своём микроблоге в Twitter.
Venezuela denunciará ante la @ONU_es y otras instancias internacionales a @Almagro_OEA2015 quien de forma vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General @OEA_oficial por promover la intervención militar en nuestra Patria y atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe! https://t.co/Khb96I8Gfm— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 15 сентября 2018 г.
Ранее президент Боливии Эво Моралес осудил заявление Альмагро.
В начале сентября Моралес осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы намерены свергнуть Мадуро.