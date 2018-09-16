Вице-президент Венесуэлы рассказала о планах обратиться в ООН после заявления генсека ОАГ о военном вторжении

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о планах властей обратиться в ООН после заявления главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения режима президента страны Николаса Мадуро.