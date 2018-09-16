Вице-президент Венесуэлы рассказала о планах обратиться в ООН после заявления генсека ОАГ о военном вторжении

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о планах властей обратиться в ООН после заявления главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который не исключил возможности военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения режима президента страны Николаса Мадуро.

Об этом Родригес написала в своём микроблоге в Twitter.

Ранее президент Боливии Эво Моралес осудил заявление Альмагро.

В начале сентября Моралес осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы намерены свергнуть Мадуро.

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