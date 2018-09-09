Президент Боливии осудил планы США по «свержению» лидера Венесуэлы

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Президент Боливии Эво Моралес в своём Twitter осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы планируют свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы осуждаем заговор (президента США Дональда. — RT) Трампа, который тайно планирует с мятежными венесуэльскими военнослужащими свергнуть (нашего. — RT) брата Николаса Мадуро», — написал он. 

При этом он добавил, что страны Латинской Америки будут противостоять политике Вашингтона в регионе.

Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, ссылаясь публикацию The New York Times, заявил, что в планы Соединённых Штатов входит поддержка заговоров против властей страны.

В публикации издания говорится о том, что администрация Трампа якобы вела переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых могли обсуждаться планы по свержению Мадуро.

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