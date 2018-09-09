Президент Боливии осудил планы США по «свержению» лидера Венесуэлы

Президент Боливии Эво Моралес в своём Twitter осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы планируют свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы осуждаем заговор (президента США Дональда. — RT) Трампа, который тайно планирует с мятежными венесуэльскими военнослужащими свергнуть (нашего. — RT) брата Николаса Мадуро», — написал он.

We condemn Trump's coup conspiracy by holding secret meetings with Venezuelan military traitors to overthrow our brother Nicolás Maduro. The free countries of Latin America will withstand and defeat any further attacks of the Empire against the peace and democracy in the region — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 8 сентября 2018 г.

При этом он добавил, что страны Латинской Америки будут противостоять политике Вашингтона в регионе.

Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, ссылаясь публикацию The New York Times, заявил, что в планы Соединённых Штатов входит поддержка заговоров против властей страны.

В публикации издания говорится о том, что администрация Трампа якобы вела переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых могли обсуждаться планы по свержению Мадуро.