Арреаса заявил, что США поддерживают заговор против властей Венесуэлы

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Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, ссылаясь публикацию The New York Times, заявил, что в планы Соединённых Штатов входит поддержка заговоров против властей страны.

Об этом дипломат сообщил в своём Twitter.

«Мы разоблачаем перед всем миром планы вмешательства и поддержки военных заговоров против Венесуэлы со стороны правительства Соединённых Штатов. В самих американских средствах массовой информации выходят на свет новые грубые свидетельства (такого вмешательства. — RT)», — написал он.

В публикации издания говорится о том, что администрация американского лидера Дональда Трампа якобы вела переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых могли обсуждаться планы по свержению президента страны Николаса Мадуро.

5 августа сообщалось, что во время парада по случаю годовщины образования национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.

Впоследствии стало известно, что подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за попытку покушения.

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