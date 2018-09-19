Ярошенко пожаловался на отсутствие медицинской помощи в тюрьме США

Короткая ссылка
Осуждённый в США российский лётчик Константин Ярошенко в интервью газете «Известия» заявил, что обращался за медицинской помощью в санчасть тюрьмы «Данберри», но ему её не оказали.

Ярошенко рассказал, что ранее его вывозили из тюрьмы в больницу для консультации с врачом. В больнице ему заявили, что у него «серьёзные проблемы с желудком» и ему необходимо провести полное обследование. 

«Два месяца назад я обратился за помощью в санчасть тюрьмы по поводу проблем со здоровьем. Мне сказали, что вызовут», — рассказал россиянин. 

Он отметил, что он несколько раз ещё приходил в санчасть и заявлял, что ему нужна срочная помощь, но «ничего так и не поменялось». Ярошенко рассказал, что два месяца находится в ожидании вызова к врачу. 

«Вот помощь такая оказывается в тюрьме «Данбери». А мне очень нужна квалифицированная помощь врачей», — сказал он. 

Ранее жена осуждённого в США российского лётчика — Виктория Ярошенко — в интервью RT рассказала о первой встрече с супругом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить