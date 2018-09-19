Ярошенко пожаловался на отсутствие медицинской помощи в тюрьме США

Осуждённый в США российский лётчик Константин Ярошенко в интервью газете «Известия» заявил, что обращался за медицинской помощью в санчасть тюрьмы «Данберри», но ему её не оказали.

Ярошенко рассказал, что ранее его вывозили из тюрьмы в больницу для консультации с врачом. В больнице ему заявили, что у него «серьёзные проблемы с желудком» и ему необходимо провести полное обследование.

«Два месяца назад я обратился за помощью в санчасть тюрьмы по поводу проблем со здоровьем. Мне сказали, что вызовут», — рассказал россиянин.

Он отметил, что он несколько раз ещё приходил в санчасть и заявлял, что ему нужна срочная помощь, но «ничего так и не поменялось». Ярошенко рассказал, что два месяца находится в ожидании вызова к врачу.

«Вот помощь такая оказывается в тюрьме «Данбери». А мне очень нужна квалифицированная помощь врачей», — сказал он.

Ранее жена осуждённого в США российского лётчика — Виктория Ярошенко — в интервью RT рассказала о первой встрече с супругом.