WSJ: США требуют от двух СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами

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Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что речь идёт об информационном агентстве «Синьхуа» и телеканале CGTN.

По словам собеседников издания, ведомство обратилось к представителям китайских СМИ в течение «последних недель». Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов.

Уточняется, что данный шаг также является частью общего курса ужесточения позиции Вашингтона в отношении Пекина.

13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.

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