WSJ: США требуют от двух СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что речь идёт об информационном агентстве «Синьхуа» и телеканале CGTN.
По словам собеседников издания, ведомство обратилось к представителям китайских СМИ в течение «последних недель». Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов.
Уточняется, что данный шаг также является частью общего курса ужесточения позиции Вашингтона в отношении Пекина.
13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.