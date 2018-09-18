Трамп подписал меморандум о новой стратегии биозащиты США

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о новой стратегии биозащиты Соединённых Штатов.

«Мы будем всесторонне оценивать наши потребности в национальной биозащите и постоянно следить за осуществлением нашей стратегии, для того чтобы эффективно рассчитывать ресурсы и действия правительства в области биозащиты», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что новая стратегия биозащиты будет охватывать весь спектр биологических угроз, в том числе тех, которые являются естественными, преднамеренными и случайными.

Согласно меморандуму будет создан специальный координационный совет по противодействию биологическим угрозам.

Ранее Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.