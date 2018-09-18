Трамп подписал меморандум о новой стратегии биозащиты США

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о новой стратегии биозащиты Соединённых Штатов.
Трамп подписал меморандум о новой стратегии биозащиты США
  • © Larry Downing
  • Reuters

«Мы будем всесторонне оценивать наши потребности в национальной биозащите и постоянно следить за осуществлением нашей стратегии, для того чтобы эффективно рассчитывать ресурсы и действия правительства в области биозащиты», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что новая стратегия биозащиты будет охватывать весь спектр биологических угроз, в том числе тех, которые являются естественными, преднамеренными и случайными.

Согласно меморандуму будет создан специальный координационный совет по противодействию биологическим угрозам. 

Ранее Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить