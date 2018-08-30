Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из некоторых стран

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, сообщили в Белом доме.

В тексте в том числе отмечается, что поставки стали из Южной Кореи, Бразилии, а также стали и алюминия из Аргентины не будут облагаться пошлинами.

Ранее СМИ передавали, что Трамп назвал введённые им пошлины на сталь и алюминий из ряда стран спасением для американской сталелитейной промышленности.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил торговые войны США с другими государствами.

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