Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из некоторых стран

Американский лидер Дональд Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, сообщили в Белом доме.

В тексте в том числе отмечается, что поставки стали из Южной Кореи, Бразилии, а также стали и алюминия из Аргентины не будут облагаться пошлинами.

Ранее СМИ передавали, что Трамп назвал введённые им пошлины на сталь и алюминий из ряда стран спасением для американской сталелитейной промышленности.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил торговые войны США с другими государствами.