Шойгу уведомил министра обороны Франции об обстоятельствах крушения Ил-20
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«Генерал армии Сергей Шойгу уведомил коллегу об известных обстоятельствах катастрофы российского самолёта Ил-20 у побережья Сирии, приведшей к трагической гибели 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Парли выразила соболезнования в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции.
В свою очередь Шойгу поблагодарил её и проинформировал о достаточности российских сил для завершения поисковых мероприятий.
Ранее постпредство Франции при ООН выразило соболезнования в связи с крушением Ил-20.
Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.