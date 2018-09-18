Шойгу уведомил министра обороны Франции об обстоятельствах крушения Ил-20

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с французской коллегой Флоранс Парли ситуацию вокруг крушения Ил-20 в Сирии, сообщает пресс-служба МО.

«Генерал армии Сергей Шойгу уведомил коллегу об известных обстоятельствах катастрофы российского самолёта Ил-20 у побережья Сирии, приведшей к трагической гибели 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Парли выразила соболезнования в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции.

В свою очередь Шойгу поблагодарил её и проинформировал о достаточности российских сил для завершения поисковых мероприятий.

Ранее постпредство Франции при ООН выразило соболезнования в связи с крушением Ил-20.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.