Помпео прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии

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Соединённые Штаты сожалеют в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии
  • © Ting Shen/Xinhua
  • globallookpress.com

«Соединённые Штаты выражают скорбь в связи с гибелью членов экипажа российского самолёта, который был сбит огнём ПВО сирийского режима», — говорится в заявлении дипломата.

По его словам, данный инцидент «напоминает нам о необходимости найти постоянное, мирное и политическое решение многих накладывающихся друг на друга конфликтов в регионе и об опасности трагических просчётов в сирийском театре военных действий».

Ранее постпредство США при ООН выразило соболезнования в связи с крушением Ил-20.

В Минобороны России заявили, что инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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