Посол России призвал не раздувать скандал из-за ситуации с дипломатами в Швейцарии
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«Нет ничего экстраординарного в том, что порой мы или наши швейцарские партнёры отклоняем ту или иную кандидатуру на замещение вакантной должности в диппредставительствах. Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами», — цитирует РИА Новости Гармонина.
Он добавил, что «раздувать из этого дипломатический скандал в корне неверно».
Ранее сообщалось, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России.