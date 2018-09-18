Посол России призвал не раздувать скандал из-за ситуации с дипломатами в Швейцарии

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Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин назвал отказ в аккредитации отдельных дипломатов на замещение вакантной должности в диппредставительствах обычной практикой.
Посол России призвал не раздувать скандал из-за ситуации с дипломатами в Швейцарии
  • © пресс-служба посольства России в Швейцарии

«Нет ничего экстраординарного в том, что порой мы или наши швейцарские партнёры отклоняем ту или иную кандидатуру на замещение вакантной должности в диппредставительствах. Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами», — цитирует РИА Новости Гармонина.

Он добавил, что «раздувать из этого дипломатический скандал в корне неверно».

Ранее сообщалось, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России.

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