МИД России назвал бездоказательными заявления о якобы активности российских спецслужб в Швейцарии
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- globallookpress.com
Как отмечается, в МИД обратили внимание на появившиеся в швейцарских СМИ публикации о якобы нарастающей на территории конфедерации активности российских спецслужб.
«Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идёт на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили надежду, что в Швейцарии «возобладает ответственный подход к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества».
Ранее стало известно, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России.
Также сообщалось, что посольство России в Швейцарии прокомментировало новую статью швейцарской газеты Tages Anzeiger, заявив, что под выпадами в адрес российских дипломатов вновь нет никаких фактов.
В частности, в диппредставительстве с сожалением констатировали, что из-под пера «неутомимых» журналистов продолжают выходить «безосновательные и бездоказательные» обвинения.