МИД России назвал бездоказательными заявления о якобы активности российских спецслужб в Швейцарии

Москва не приемлет бездоказательные заявления о якобы активизации работы российских спецслужб в Швейцарии. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

Как отмечается, в МИД обратили внимание на появившиеся в швейцарских СМИ публикации о якобы нарастающей на территории конфедерации активности российских спецслужб.

«Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идёт на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что в Швейцарии «возобладает ответственный подход к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества».

Ранее стало известно, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России.

Также сообщалось, что посольство России в Швейцарии прокомментировало новую статью швейцарской газеты Tages Anzeiger, заявив, что под выпадами в адрес российских дипломатов вновь нет никаких фактов.

В частности, в диппредставительстве с сожалением констатировали, что из-под пера «неутомимых» журналистов продолжают выходить «безосновательные и бездоказательные» обвинения.