Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов

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Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).
Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов
  • РИА Новости

Отмечается, что данное решение было принято в связи с подозрениями о якобы нелегальной деятельности России в стране.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», — заявил представитель пресс-службы министерства Пьерр-Ален Эльтшингер.

В МИД Швейцарии также подтвердили, что, начиная с весны, три раза вызывали российского посла или временного поверенного для того, чтобы получить разъяснения по делу об отравлении в британском Солсбери Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Ранее посольство России в Швейцарии прокомментировало новую статью швейцарской газеты Tages Anzeiger, заявив, что под выпадами в адрес российских дипломатов вновь нет никаких фактов. В диппредставительстве с сожалением констатировали, что из-под пера «неутомимых» журналистов продолжают выходить «безосновательные и бездоказательные» обвинения.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы весной в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. В материале издания говорилось, что эти люди пытались получить данные из швейцарской лаборатории, расположенной около Берна.

В посольстве России в Швейцарии сообщили, что не имеют данных о якобы задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже.

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