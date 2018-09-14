В посольстве в Швейцарии прокомментировали сообщения СМИ о задержании в Нидерландах двух россиян

В посольстве России в Швейцарии сообщили, что не имеют данных о якобы задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы весной в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. В материале издания говорилось, что эти люди пытались получить данные из швейцарской лаборатории, расположенной около Берна.

«Мы такой информацией не располагаем, ничего не знаем про инцидент, о котором пишут», — заявили в российской дипмиссии.

Отмечается, что опубликованная в швейцарской газете статья вызывает много вопросов.

«Она (статья. — RT) вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается», —добавили в российском посольстве.

Официальный представитель Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил РИА Новости, что ведомство не комментирует сообщение о высылке из Нидерландов двух россиян, подозреваемых в шпионаже.

Посольство России в Нидерландах, как сообщает ТАСС, также отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию относительно ареста минувшей весной в Гааге двух россиян.

Отмечается, что исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц, находящийся в кантоне Берн, проводил экспертизу вещества, взятого с места отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Солсбери, упомянул лабораторию в Шпице.