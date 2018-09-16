Посольство России в Швейцарии отреагировало на новую статью Tages Anzeiger о дипломатах
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- globallookpress.com
«Как и две предыдущие публикации авторов, воскресную статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал», — говорится в комментарии в Facebook.
В диппредставительстве с сожалением констатировали, что из-под пера «неутомимых» журналистов продолжают выходить «безосновательные и бездоказательные» обвинения.
Ранее данное издание и нидерландская газета NRC Handelsblad сообщили о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории города Шпиц.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Солсбери, упомянул данную лабораторию.