Посольство России в Швейцарии отреагировало на новую статью Tages Anzeiger о дипломатах

В новой статье швейцарской газеты Tages Anzeiger под выпадами в адрес российских дипломатов вновь нет никаких фактов, заявили в посольстве России в Швейцарии.

«Как и две предыдущие публикации авторов, воскресную статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал», — говорится в комментарии в Facebook.

В диппредставительстве с сожалением констатировали, что из-под пера «неутомимых» журналистов продолжают выходить «безосновательные и бездоказательные» обвинения.

Ранее данное издание и нидерландская газета NRC Handelsblad сообщили о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории города Шпиц.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Солсбери, упомянул данную лабораторию.