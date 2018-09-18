В Совфеде назвали беспрецедентными провокационные действия Израиля в Латакии

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
В Совфеде назвали беспрецедентными провокационные действия Израиля в Латакии
  • РИА Новости

«В районе Латакии возник беспрецедентный случай для отношений России с её партнёром — Израилем. Израильские лётчики сделали невероятный провокационный шаг по отношению к российскому самолёту. Любой профессионал понимает, что израильтяне рассчитывали то, что они смогут провести бомбо-штурмовой удар под прикрытием российского самолёта, полагая, что сирийцы не откроют ответный огонь средствами ПВО», — отметил Морозов.

По словам сенатора, Россия должна принять меры, чтобы «исключить в дальнейшем любые провокации со стороны израильских ВВС».

«Погибли наши лётчики. Как мы будем выстраивать наши отношениями с теми, кто создаёт такие провокационные действия? Самое печальное, что Минобороны Израиля не отвечает на вопросы. Нет ни извинений, ни объяснений, а просто молчание. За молчание надо отвечать», — заключил Морозов.

Четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля 17 сентября около 22:00 нанесли авиаудар по объектам Сирии в районе города Латакия.

В ночь на 18 сентября в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время этой атаки пропал российский самолёт Ил-20.

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