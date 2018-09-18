В Госдуме прокомментировали крушение российского самолёта Ил-20 в Латакии

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом Ил-20, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

«Это не просто недружественный акт, на этом самолёте было 15 наших граждан, это акт военной агрессии против нашей страны. Мне кажется, что необходимо создать вокруг Сирии бесполётную зону, а на приграничной морской территории — зону безопасности, чтобы подобные инциденты не повторялись. Наша страна вместе с коллегами из Турции и САР ведёт борьбу против террористических организаций», — отметил Красов.

Четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля 17 сентября около 22:00 нанесли авиаудар по объектам Сирии в районе города Латакия.

В ночь на 18 сентября в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время этой атаки пропал российский самолёт Ил-20.