В Госдуме прокомментировали крушение российского самолёта Ил-20 в Латакии

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Анастасия Румянцева
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом Ил-20, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
В Госдуме прокомментировали крушение российского самолёта Ил-20 в Латакии
  • © РИА Новости

«Это не просто недружественный акт, на этом самолёте было 15 наших граждан, это акт военной агрессии против нашей страны. Мне кажется, что необходимо создать вокруг Сирии бесполётную зону, а на приграничной морской территории — зону безопасности, чтобы подобные инциденты не повторялись. Наша страна вместе с коллегами из Турции и САР ведёт борьбу против террористических организаций», — отметил Красов.

Четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля 17 сентября около 22:00 нанесли авиаудар по объектам Сирии в районе города Латакия.

В ночь на 18 сентября в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время этой атаки пропал российский самолёт Ил-20.

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