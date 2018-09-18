СМИ: Пекин пересмотрит планы по торговым переговорам с Вашингтоном из-за новых пошлин
- globallookpress.com
- © Christian Ohde
Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источник в правительстве.
По данным издания, Пекин планировал отправить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Подчёркивается, что китайская сторона пересмотрит свои планы по ведению переговорного процесса.
Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.
Издание The Wall Street Journal передавало, что власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.