СМИ: Пекин пересмотрит планы по торговым переговорам с Вашингтоном из-за новых пошлин

Китай может отменить торговые переговоры с Соединёнными Штатами вследствие введённых Белым домом пошлин на $200 млрд в отношении Пекина.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, Пекин планировал отправить в Вашингтон делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Подчёркивается, что китайская сторона пересмотрит свои планы по ведению переговорного процесса.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.

Издание The Wall Street Journal передавало, что власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.