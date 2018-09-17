СМИ: Китай может отказаться от торговых переговоров с США из-за угроз в свой адрес

Власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США из-за угроз в свой адрес, которые поступают со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание, в частности, приводит в пример появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести в ближайшие дни новые тарифы на товары из Китая на $200 млрд.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние США и Китая.