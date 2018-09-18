В Пентагоне заявили о непричастности к атаке по сирийской Латакии
«Представитель Пентагона заявил CNN, что американские военные на выпускали ракеты (по сирийским объектам. — RT), но не рассказал о том, кто стоит за ударами», — передаёт телеканал.
Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии сбили запущенные по Латакии ракеты.
В Министерстве обороны России заявили, что во время атаки израильской авиации по сирийским объектам в Латакии пропал с радаров российский самолёт Ил-20, находившийся над акваторией Средиземного моря.
Одновременно с этим российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne.
В армии обороны Израиля отказались комментировать атаку на объекты Сирии.