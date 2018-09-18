В Пентагоне заявили о непричастности к атаке по сирийской Латакии

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В Министерстве обороны США заявили, что американские военные не причастны к обстрелу сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

«Представитель Пентагона заявил CNN, что американские военные на выпускали ракеты (по сирийским объектам. — RT), но не рассказал о том, кто стоит за ударами», — передаёт телеканал.

Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии сбили запущенные по Латакии ракеты.

В Министерстве обороны России заявили, что во время атаки израильской авиации по сирийским объектам в Латакии пропал с радаров российский самолёт Ил-20, находившийся над акваторией Средиземного моря.

Одновременно с этим российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали  пуски ракет с французского фрегата Auvergne.

В армии обороны Израиля отказались комментировать атаку на объекты Сирии.

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