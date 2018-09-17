В Совфеде прокомментировали обвинения США в нарушении Россией санкций против КНДР

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Соединённые Штаты располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций в отношении Северной Кореи.
В Совфеде прокомментировали обвинения США в нарушении Россией санкций против КНДР
  • РИА Новости

«Всё, что было до этого, «посыпалось» у американцев. По делу Манафорта, о русском вмешательстве — ничего не доказано. В ситуации с Boeing 777 мы документально доказали то, что ракета принадлежала ВСУ, которых патронировали американцы. Человек, который организовал убийство Захарченко, тоже признался в том, что американцы участвовали в его подготовке», — отметил Джабаров.

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР.

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