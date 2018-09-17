«Санкции не могут заменить дипломатию»: постпред России при ООН Небензя о денуклеаризации Корейского полуострова

В Нью-Йорке проходит внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое северокорейской ядерной проблеме и санкциям против КНДР. Совещание созвано по инициативе Вашингтона. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия действует вразрез с санкционной программой, принятой СБ ООН. В Москве настаивают на внесении в резолюцию поправок, подразумевающих ослабление ограничений в отношении Пхеньяна с учётом начатого в Северной Корее процесса денуклеаризации. RT ведёт прямую трансляцию.