«Санкции не могут заменить дипломатию»: постпред России при ООН Небензя о денуклеаризации Корейского полуострова

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RT
В Нью-Йорке проходит внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое северокорейской ядерной проблеме и санкциям против КНДР. Совещание созвано по инициативе Вашингтона. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия действует вразрез с санкционной программой, принятой СБ ООН. В Москве настаивают на внесении в резолюцию поправок, подразумевающих ослабление ограничений в отношении Пхеньяна с учётом начатого в Северной Корее процесса денуклеаризации. RT ведёт прямую трансляцию.

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