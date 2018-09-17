МИД Китая: Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя публикацию The Wall Street Journal, заявил, что Пекин рассматривает идею отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров с Вашингтоном в связи с существующей вероятностью введения США новых пошлин.
МИД Китая: Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин
  • Reuters

«Если США введут новые пошлины, Китай будет вынужден предпринять необходимые ответные меры для защиты своих законных прав», — цитирует его ТАСС.

При этом Гэн Шуан уточнил, что Китай всегда выступал за разрешение споров в сфере торговли посредством диалога на основе принципов взаимного уважения.

Ранее издание The Wall Street Journal передавало, что власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.

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