МИД Китая: Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин
- Reuters
«Если США введут новые пошлины, Китай будет вынужден предпринять необходимые ответные меры для защиты своих законных прав», — цитирует его ТАСС.
При этом Гэн Шуан уточнил, что Китай всегда выступал за разрешение споров в сфере торговли посредством диалога на основе принципов взаимного уважения.
Ранее издание The Wall Street Journal передавало, что власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.