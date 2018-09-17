Песков заявил, что ситуация в Идлибе требует серьёзного разговора на высшем уровне

Сложившаяся в Идлибе ситуация требует серьёзного разговора на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация острая с Идлибом, будет продолжено обсуждение. Вы знаете, что несколько дней назад обсуждение уже имело место и в трёхстороннем формате (в Иране. — RT), и в двухстороннем», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в понедельник, 17 сентября, разговор будет продолжаться.

«Потому что ситуация сложная, скажем так, определённое различие в подходах есть, поэтому требует очень серьёзного разговора на высшем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на позитивный диалог со своим коллегой Владимиром Путиным по Сирии.

17 сентября в Сочи пройдут переговоры Путина и Эрдогана.