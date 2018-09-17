Эрдоган рассчитывает на позитивный диалог с Путиным по Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется на позитивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом, как передаёт NTV, глава государства заявил на борту самолёта журналистам, которые сопровождали его во время визита в Азербайджан.

«Во время встречи в Тегеране (лидеров России, Турции и Ирана. — RT) я увидел Путина в гораздо более позитивном свете. Надеюсь, что и далее они (Россия. — RT) будут демонстрировать такой же позитивный подход (к урегулированию в Идлибе. — RT)», — сказал он.

В понедельник, 17 сентября, в Сочи пройдут переговоры Путина и Эрдогана.

О том, что обсудят лидеры двух стран, читайте в материале RT.