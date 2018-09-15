В Иране подготовили программу по поддержке экономики в условиях санкций США

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Тегеран подготовил комплексную программу по стимулированию иранской экономики в условиях санкций со стороны Соединённых Штатов.
В Иране подготовили программу по поддержке экономики в условиях санкций США
  • © Jerzy Dabrowski
  • globallookpress.com

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на главу Организации по бюджету и планированию Мохаммада Багера Нобахта.

В частности, иранские власти совместно с Центральным банком Ирана подготовили ряд мер по поддержке валютного рынка.

Также сообщается, что другая мера предполагает ежегодное создание новых рабочих мест.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай, Иран и ряд европейских стран — участниц СВПД продолжат работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.

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