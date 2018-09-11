В МИД России заявили о важности сохранения условий для экспорта иранской нефти

Россия считает важным совместное с другими странами создание условий для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, «экономические операторы» должны видеть «альтернативы подчинению американскому диктату» и наличие возможности продолжать «законный и ничем не ограниченный бизнес в Иране и с иранскими партнёрами».

«Здесь определяющее значение будет иметь наша коллективная воля и способность создать условия для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки», — рассказал Рябков в интервью «Российской газете».

Ранее в МИД заявили, что Россия совместно с Ираном, Китаем и рядом европейских стран — участниц СВПД продолжит работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».