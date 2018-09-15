СМИ сообщили о втором за неделю визите спецпредставителя США по КНДР в Сеул

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Специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун совершил второй за неделю визит в Сеул. Об этом информирует «Рёнхап».
СМИ сообщили о втором за неделю визите спецпредставителя США по КНДР в Сеул
  • © Christian Ohde
  • globallookpress.com

Бигун посетил южнокорейскую столицу во вторник, 11 сентября. После этого он отправился в Пекин и Токио, а 15 сентября вернулся в Сеул.

По данным агентства, в рамках повторного визита, который продлится два дня, Бигун намерен встретиться с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками.

Отмечается, что визиты американского спецпредставителя в Сеул проходят за несколько дней до ожидаемой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.

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