СМИ сообщили о втором за неделю визите спецпредставителя США по КНДР в Сеул

Специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун совершил второй за неделю визит в Сеул. Об этом информирует «Рёнхап».

Бигун посетил южнокорейскую столицу во вторник, 11 сентября. После этого он отправился в Пекин и Токио, а 15 сентября вернулся в Сеул.

По данным агентства, в рамках повторного визита, который продлится два дня, Бигун намерен встретиться с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками.

Отмечается, что визиты американского спецпредставителя в Сеул проходят за несколько дней до ожидаемой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.