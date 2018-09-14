МИД: Россия не будет реагировать на требования США об инспекциях химобъектов

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Москва не намерена реагировать на требования Вашингтона по дополнительным инспекциям химических объектов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия не будет реагировать на требования США об инспекциях химобъектов
  • РИА Новости

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — цитирует дипломата сайт МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия завершила уничтожение своих запасов химоружия под строгим международным контролем ещё в сентябре 2017 года и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Кроме того, она призвала США избавиться от собственного химического арсенала.

Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила о планах Вашингтона проработать новый «жёсткий» пакет антироссийских санкций. По её словам, Москва не позволила провести проверку объектов, связанных с химическим оружием.

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