Глава МИД ФРГ заявил об отсутствии причин сомневаться в информации Британии по делу Скрипалей

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что у Берлина нет причин сомневаться в доказательствах, представленных Лондоном по делу Скрипалей.

«С Великобританией мы очень тесно обмениваемся данными. Очень много информации на этот счёт уже было получено, и у нас нет оснований сомневаться в этой информации», — сообщил Маас на пресс-конференции в Берлине после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что до сих пор в этом деле «нет каких-либо фактов, которые можно было бы вразумительно обсуждать».

«Принцип «хайли лайкли» не годится. Хотя наши британские коллеги пользуются им исключительно с целью ошельмовать Россию и восстановить против нас всех своих европейских партнёров… На все наши официальные запросы были даны отписки, если даже не просто устные ответы, которые сводились к тому что «вы виноваты, объясните только, как вы это сделали» — резюмировал Лавров.

Ранее россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти считают причастными к отравлению Скрипалей, дали RT эксклюзивное интервью и рассказали о своей поездке в Англию.