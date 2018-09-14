Соловьёв оценил заявление США о подготовке новых санкций из-за дела Скрипалей

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Телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН оценил заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Соловьёв оценил заявление США о подготовке новых санкций из-за дела Скрипалей
  • Reuters

По словам Соловьёва, все обвинения Вашингтона базируются на положениях их внутреннего закона, хотя существует система международных законов и договорённостей.

Как отметил журналист, Россия дала все необходимые гарантии, когда в начале 2000-х годов уничтожила все запасы своего химического оружия.

«В то же время США до сих пор не выполнили взятых на себя обязательств и своё химическое оружие так до конца и не уничтожили. Поэтому вряд ли они прислушаются к голосу разума и не введут санкции, потому что это их внутреннее дело», — сказал он.

Соловьёв добавил, что санкционное давление будет только нарастать и России нужно переходить к ответным мерам.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что заявление Госдепа было спонтанным и сказать о конфигурации каких-либо санкций довольно сложно.

Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал намерения Госдепа.

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