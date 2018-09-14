В МИД Франции прокомментировали слова спикера Рады о Гитлере

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали заявление спикера украинского парламента Андрея Парубия о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер был самым большим практиком прямой демократии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Франция решительным образом осуждает любую апологию нацизма», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства во время брифинга.

Ранее Парубий в эфире телеканала ICTV назвал Гитлера самым большим практиком прямой демократии.

После этого депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил, что подаёт в суд на Парубия из-за его заявления.

Сам спикер Рады позднее пояснил, что, говоря о Гитлере, выступал с осуждением, а не с восхищением.