Спикер Рады прокомментировал свои слова о Гитлере

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий прокомментировал свои слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».
Спикер Рады прокомментировал свои слова о Гитлере
  • РИА Новости

По его словам, говоря подобные слова, он выступал с осуждением, а не с восхищением в отношении фюрера, передаёт РИА Новости. 

«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляций», — сказал он на заседании украинского парламента.

Ранее Парубий назвал Гитлера самым большим практиком прямой демократии. 

По его словам, он изучал прямую демократию «на научном уровне». 

Позднее из-за данных заявлений на спикера Рады подали в суд

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