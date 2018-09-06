Спикер Рады прокомментировал свои слова о Гитлере

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий прокомментировал свои слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».

По его словам, говоря подобные слова, он выступал с осуждением, а не с восхищением в отношении фюрера, передаёт РИА Новости.

«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляций», — сказал он на заседании украинского парламента.

Ранее Парубий назвал Гитлера самым большим практиком прямой демократии.

По его словам, он изучал прямую демократию «на научном уровне».

Позднее из-за данных заявлений на спикера Рады подали в суд.