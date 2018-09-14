Министр энергетики США надеется на партнёрство с Россией по денуклеаризации КНДР

Глава Министерства энергетики США Рик Перри выразил надежду, что Россия «станет партнёром» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщает РИА Новости, об этом американский министр заявил журналистам.

«Если северокорейское урегулирование будет продвигаться вперёд, я надеюсь, что Россия станет партнёром в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил Перри.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год.

В августе США обвинили Россию в нарушении резолюций СБ ООН по Северной Корее.