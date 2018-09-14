Антонов назвал аномалией низкий уровень отношений России и США

Короткая ссылка
Беспрецедентно низкий уровень отношений между Россией и США можно считать аномалией, которая противоречит не только национальным интересам Москвы и Вашингтона, но и стран всего мира, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Мы не можем позволить взаимным претензиям подрывать нашу способность эффективно реагировать на крупные вызовы в области безопасности», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом дипломат отметил, что вопрос отношения к России разыгрывается американскими политиками в контексте политической борьбы, особенно в настоящее время — в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

«Как в настольном теннисе — стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идёт на пользу интересам России и США», — заявил Антонов.

Ранее Антонов назвал путём в никуда продолжение санкционной политики США в отношении России.

Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить