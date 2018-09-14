Антонов назвал аномалией низкий уровень отношений России и США
«Мы не можем позволить взаимным претензиям подрывать нашу способность эффективно реагировать на крупные вызовы в области безопасности», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом дипломат отметил, что вопрос отношения к России разыгрывается американскими политиками в контексте политической борьбы, особенно в настоящее время — в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
«Как в настольном теннисе — стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идёт на пользу интересам России и США», — заявил Антонов.
Ранее Антонов назвал путём в никуда продолжение санкционной политики США в отношении России.
Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы.
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.