СМИ: Мексика отказалась от $20 млн от США для депортации мигрантов на родину

Короткая ссылка
Власти Мексики отказались от получения $20 млн от Соединённых Штатов для депортации мигрантов в родные страны. Об этом сообщает Proceso со ссылкой на неназванного мексиканского чиновника.

По информации портала, данное решение было принято действующим правительством Мексики под давлением команды избранного президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Мексиканское правительство не согласилось принять $20 млн, они находятся в фонде «Инициатива Мерида», но они их не приняли для осуществления репатриаций», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить мексиканским властям $20 млн на депортацию из Мексики нелегальных мигрантов, прибывших преимущественно из стран Центральной Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить