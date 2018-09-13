СМИ: Мексика отказалась от $20 млн от США для депортации мигрантов на родину

Власти Мексики отказались от получения $20 млн от Соединённых Штатов для депортации мигрантов в родные страны. Об этом сообщает Proceso со ссылкой на неназванного мексиканского чиновника.

По информации портала, данное решение было принято действующим правительством Мексики под давлением команды избранного президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Мексиканское правительство не согласилось принять $20 млн, они находятся в фонде «Инициатива Мерида», но они их не приняли для осуществления репатриаций», — рассказал он.

Por presión del equipo de AMLO, gobierno de Peña rechaza 20 mdd de EU para filtro migratoriohttps://t.co/lnChxGUhBM — Proceso (@revistaproceso) 13 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить мексиканским властям $20 млн на депортацию из Мексики нелегальных мигрантов, прибывших преимущественно из стран Центральной Америки.