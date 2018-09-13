США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии

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США призвали власти Германии к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии, если там произойдёт новая химатка, сообщает газета Handelsblatt.
США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии
  • ©Karl-Heinz Spremberg
  • globallookpress.com

«Лучший способ продемонстрировать политическую поддержку —не разговоры, а военная солидарность», — заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, стремление США заручиться поддержкой союзников продиктовано в том числе внутренней политикой.

«У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны», — добавил дипломат.

12 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила участия Германии в ударах союзников по Сирии в случае необходимости.

Социал-демократическая партия Германии заявила, что не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН

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