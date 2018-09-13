США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии
- ©Karl-Heinz Spremberg
- globallookpress.com
«Лучший способ продемонстрировать политическую поддержку —не разговоры, а военная солидарность», — заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, стремление США заручиться поддержкой союзников продиктовано в том числе внутренней политикой.
«У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны», — добавил дипломат.
12 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила участия Германии в ударах союзников по Сирии в случае необходимости.
Социал-демократическая партия Германии заявила, что не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН.