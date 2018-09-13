МИД России опроверг данные о «российском перебежчике» в деле Скрипалей

МИД России не располагает информацией о «российском перебежчике» в посольстве в Риме, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что «на днях» британские СМИ опубликовали очередную серию «шпионского сериала», в котором появляется «новый сюжет — некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой».

«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал». Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб», — добавила дипломат.

По её словам, масштабы дезинформации по делу об отравлении в Солсбери с британской стороны «давно уже зашкаливают», а низкопробный уровень «фейковых» вбросов не достоин комментариев.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что подозреваемых в отравлении в Солсбери удалось идентифицировать с помощью «завербованного» российского дипломата.

Эксперт Владимир Джаралла прокомментировал Nation News данные сообщения.