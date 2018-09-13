Захарова прокомментировала увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала решение МИД Польши уволить из ведомства выпускников МГИМО.

«Это же не решение сегодняшнего, вчерашнего дня. Это история, которая тянется давно и периодически реанимируется польскими политиками, представителями официальных структур», — сказала она.

Она подчеркнула, что кадровая политика является суверенной прерогативой государства, «тем более внешнеполитического ведомства».

«Но вообще вся история выглядит странно. Я просто хотела бы даже не столько комментировать заявление польской стороны, сколько сказать, что выпускники МГИМО — и не только МГИМО, а вообще наших вузов — успешно работают на многих направлениях, они добивались фантастических результатов на благо своих стран, работали в международных структурах на многих направлениях: это и гуманитарщики, это и учёные, это и математики, физики, деятели искусства, культуры, специалисты в регионоведении. Это люди, которые действительно составляют гордость и славу своих собственных государств», — добавила она.

Дипломат призвала в данном случае «смотреть не на идеологическую заряженность, а на прагматизм, насколько люди дают в общую копилку твоей страны, смотреть на их профессиональные качества».

10 сентября в МИД Польши заявили, что все окончившие МГИМО сотрудники внешнеполитического ведомства уволены со службы.

В посольстве Польши отметили, что увольнение выпускников МГИМО — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет».

RT вёл прямую трансляцию.