Посол Польши прокомментировал увольнение выпускников МГИМО из МИД страны

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Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет». Об этом сообщает РИА Новости.
Посол Польши прокомментировал увольнение выпускников МГИМО из МИД страны
  • ©msz.gov.pl

«Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы», — заявил посол. 

По его словам, польская сторона считает «нежелательным», чтобы бывшие выпускники МГИМО занимали руководящие посты в МИД страны, потому что «они обучались ещё в Советском Союзе».

Он добавил, что в Варшаве это считают «очевидностью» и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что все окончившие МГИМО сотрудники министерства к 10 сентября были уволены.

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