Посол Польши прокомментировал увольнение выпускников МГИМО из МИД страны
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«Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы», — заявил посол.
По его словам, польская сторона считает «нежелательным», чтобы бывшие выпускники МГИМО занимали руководящие посты в МИД страны, потому что «они обучались ещё в Советском Союзе».
Он добавил, что в Варшаве это считают «очевидностью» и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что все окончившие МГИМО сотрудники министерства к 10 сентября были уволены.