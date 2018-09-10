Глава МИД Польши рассказал о «чистках» в ведомстве от выпускников МГИМО

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что все окончившие МГИМО сотрудники внешнеполитического ведомства к 10 сентября были уволены со службы.

«Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или выпускниками московского МГИМО», — цитирует РИА Новости министра.

Он также подчеркнул, что были или в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101.

Помимо этого в департаментах МИД сменились почти все 111 директоров и их заместителей.

В январе сообщалось, что глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов.