Глава МИД Польши рассказал о «чистках» в ведомстве от выпускников МГИМО

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что все окончившие МГИМО сотрудники внешнеполитического ведомства к 10 сентября были уволены со службы.
Глава МИД Польши рассказал о «чистках» в ведомстве от выпускников МГИМО
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«Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или выпускниками московского МГИМО», — цитирует РИА Новости министра.

Он также подчеркнул, что были или в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101.

Помимо этого в департаментах МИД сменились почти все 111 директоров и их заместителей.

В январе сообщалось, что глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов.

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