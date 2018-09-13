Постпред России в СЕ прокомментировал ситуацию вокруг ареста Вышинского

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Преследование украинскими властями главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.

«Со своей стороны мы неоднократно обращали и будем обращать внимание руководства СЕ и Комитета министров на гонения на российских журналистов, в том числе и на Украине», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

При этом Солтановский отметил, что «в сфере свободы слова на Украине сложилось тяжёлое положение». 

«Киев преследует не только российских журналистов, но и украинцев, которые высказывают мнение, отличное от официальной точки зрения», — добавил постпред.

6 сентября суд продлил арест Вышинского до 4 ноября. В российском МИД потребовали немедленно освободить журналиста.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращения в международные организации в связи с продлением ареста Вышинского. 

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