Постпред России в СЕ прокомментировал ситуацию вокруг ареста Вышинского
«Со своей стороны мы неоднократно обращали и будем обращать внимание руководства СЕ и Комитета министров на гонения на российских журналистов, в том числе и на Украине», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
При этом Солтановский отметил, что «в сфере свободы слова на Украине сложилось тяжёлое положение».
«Киев преследует не только российских журналистов, но и украинцев, которые высказывают мнение, отличное от официальной точки зрения», — добавил постпред.
6 сентября суд продлил арест Вышинского до 4 ноября. В российском МИД потребовали немедленно освободить журналиста.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращения в международные организации в связи с продлением ареста Вышинского.