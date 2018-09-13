В Белом доме рассказали о трудностях в ходе торговых переговоров с Канадой

Пошлины на молоко остаются камнем преткновения в торговых переговорах США и Канады. Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

«Препятствие кроется в слове из четырёх букв: M-I-L-K (молоко. — RT)», — цитирует его корреспондент CBS.

"The obstacle's a four-letter word: M-I-L-K," says WH econ advisor Larry Kudlow of trade talks with Canada. In the WH driveway with reporters, he says the US wants a trade deal with Canada but has to get through their tariffs on milk and dairy, he says as high as 300%. pic.twitter.com/1JoOW5jg8N — Mark Knoller (@markknoller) 12 сентября 2018 г.

По его словам, Вашингтон стремится заключить сделку с Оттавой, но американская сторона должна сначала разрешить противоречия по пошлинам на молоко и молочные продукты из США, которые достигают 300%.

Ранее Трамп заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в новом Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA).