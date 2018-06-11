Эксперт прокомментировал критику Трампа в адрес премьера Канады

Кандидат политических наук американист Арег Галстян прокомментировал в беседе с RT критику американского президента Дональда Трампа в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Комментируя заявление премьера об американских пошлинах, которые тот назвал «оскорбительными», Трамп отметил, что Канада зарабатывает почти $100 млрд на торговле с США.

«Учитывая техническую сложность, серьёзных фундаментальных изменений на рынке ждать крайне затруднительно. Надо пересматривать всю правовую базу, а то, что делают США, они делают в одностороннем порядке, исходя из логики протекционизма. Меры нужны для короткого эффекта. Допустим, Трамп будет вводить больше пошлин против канадских производителей. Но для того же фермера из Техаса, Оклахомы, который выращивает кукурузу, рис, основной рынок сбыта — это Канада либо Мексика. Есть продукция той же тяжёлой промышленности, которая заточена исключительно на экспорт, она вообще не идёт на внутренний рынок. Трамп не хочет переходить грань, если бы он был протекционистом, как Эндрю Джексон (седьмой президент США. — RT), то он не пошлины вводил бы, а направил бы в конгресс запрос о кардинальном пересмотре договора NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле. — RT)», — отметил Галстян.

По словам эксперта, таким образом Трамп рассчитывает на победу республиканцев на выборах в конгресс, а также планирует поднять свой рейтинг перед возможным переизбранием.

«Это больше не экономический протекционизм, а расчёт на две вещи: на промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, поскольку демократы могут дать серьёзный бой республиканцам в сенате. Также это важно и для самого Трампа: он находится под ударом, идёт расследование, ему к 2020 году надо укрепить свой электорат и привлечь дополнительный. Конечно, нужны деньги, к тому же на переизбрание их нужно больше, а деньги он получит от промышленного лобби, от внутренних американских групп», — заключил Галстян.

Ранее американский президент Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

10 июня Трамп распорядился не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 и обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в «нечестном и слабом» поведении.

Глава торгового совета Белого дома Питер Наварро заявил, что «в аду есть специальное место» для премьер-министра Канады за его решение «воткнуть нож в спину» США.