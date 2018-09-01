Трамп заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в NAFTA

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в новом Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA).
Трамп заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в NAFTA
  • Reuters

«Нет политической необходимости сохранить Канаду в новом NAFTA. Если мы не заключим справедливое для США соглашение спустя десятилетия совершавшихся против нас нарушений, Канада будет исключена. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, иначе я просто полностью прекращу действие NAFTA, и нам будет намного лучше», — написал он.

При этом Трамп отметил, что, по его мнению, NAFTA было «одним из наихудших» когда-либо заключённых торговых соглашений, а также что США «не стоило его подписывать».

«Либо мы заключаем новое соглашение, либо возвращаемся к тому, что было до NAFTA!» — заключил президент.

Ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал заключить трёхсторонний торговый договор между Мексикой, США и Канадой, который заменил бы существующий.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на заключение договора, который заменит торговое соглашение.

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