Трамп сообщил конгрессу о сроках подписания нового договора вместо NAFTA
Об этом сообщает пресс-служба торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
«Сегодня президент уведомил конгресс о своём намерении подписать торговое соглашение с Мексикой и Канадой в течение 90 дней. Данное соглашение является самым прогрессивным и имеющим самые высокие стандарты торговым договором в мире», — указывается в заявлении.
В сообщении уточняется, что представители как гражданского, так и бизнес-сообщества оценят огромные преимущества нового соглашения для американских рабочих, фермеров, владельцев ранчо и предпринимателей.
В США также ведут переговоры с Канадой на протяжении всего этого года, и к настоящему моменту можно говорить о наличии прогресса в данном направлении.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на заключение договора, которой заменит NAFTA.