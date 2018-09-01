Трамп сообщил конгрессу о сроках подписания нового договора вместо NAFTA

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Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор, заменяющий Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в течение 90 дней.

Об этом сообщает пресс-служба торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

«Сегодня президент уведомил конгресс о своём намерении подписать торговое соглашение с Мексикой и Канадой в течение 90 дней. Данное соглашение является самым прогрессивным и имеющим самые высокие стандарты торговым договором в мире», — указывается в заявлении.

В сообщении уточняется, что представители как гражданского, так и бизнес-сообщества оценят огромные преимущества нового соглашения для американских рабочих, фермеров, владельцев ранчо и предпринимателей.

В США также ведут переговоры с Канадой на протяжении всего этого года, и к настоящему моменту можно говорить о наличии прогресса в данном направлении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на заключение договора, которой заменит NAFTA.

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