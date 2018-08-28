Трюдо назвал условие подписания NAFTA

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).
Трюдо назвал условие подписания NAFTA
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Трюдо сказал, что подпишет сделку по NAFTA, только если соглашение будет «хорошим для Канады», пишет агентство. 

Он также добавил, что на переговорах по NAFTA намерен защищать молочный сектор Канады.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что канадская экономика не способна нормально существовать без торгового договора с Соединёнными Штатами. Под этим глава американского ведомства подразумевал перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле.

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