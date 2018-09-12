Во Франции заявили о готовности отреагировать в случае доказанного применения химоружия в Идлибе
- Reuters
Об этом дипломат сказал в ходе заседания в Национальном собрании.
«Франция готова твёрдо реагировать со своими союзниками в случае доказанного применения химического оружия сирийским режимом», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, «ситуация в Идлибе крайне серьёзная».
Ранее глава Генштаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что французская армия готова вновь нанести удар по Сирии, если в сирийском Идлибе будет применено химическое оружие.
Также канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии в случае необходимости.