Во Франции заявили о готовности отреагировать в случае доказанного применения химоружия в Идлибе

Франция готова твёрдо отреагировать в случае предоставления доказательств применения химического оружия сирийскими войсками в Идлибе, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания в Национальном собрании.

«Франция готова твёрдо реагировать со своими союзниками в случае доказанного применения химического оружия сирийским режимом», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, «ситуация в Идлибе крайне серьёзная».

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что французская армия готова вновь нанести удар по Сирии, если в сирийском Идлибе будет применено химическое оружие.

Также канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии в случае необходимости.