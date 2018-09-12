Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном дипломате» в деле Скрипалей

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Политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном дипломате» в деле Скрипалей.
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном дипломате» в деле Скрипалей
  • © Henry Nicholls/File Photo
  • Reuters

«В таких ситуациях всегда найдутся люди, которые захотят снять сливки в экстренном порядке. Кто этот дипломат, был ли он разведчиком под прикрытием или профессиональным дипломатом, который по каким-либо личным причинам решил круто изменить свою жизнь? Неизвестно», — сказал эксперт.

По его словам, разыгрывается спектакль, настоящая трагикомедия.

Как добавил Джаралла, Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей.

Ранее британские СМИ сообщили о возможном наличии новых подозреваемых по делу Скрипалей.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

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