Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном дипломате» в деле Скрипалей

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о «завербованном дипломате» в деле Скрипалей.

«В таких ситуациях всегда найдутся люди, которые захотят снять сливки в экстренном порядке. Кто этот дипломат, был ли он разведчиком под прикрытием или профессиональным дипломатом, который по каким-либо личным причинам решил круто изменить свою жизнь? Неизвестно», — сказал эксперт.

По его словам, разыгрывается спектакль, настоящая трагикомедия.

Как добавил Джаралла, Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей.

Ранее британские СМИ сообщили о возможном наличии новых подозреваемых по делу Скрипалей.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.